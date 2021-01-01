إصابات الدماغ والسرطان والبروتين المرتبط بألزهايمر والنانو حرباء

دراسة علمية حديثة تكشف أن عملية الشفاء التي تعقب إصابات الدماغ ليست شفاء تاما بل ربما تتحول إلى أنواع من السرطانات. طور الباحثون طريقة تصوير آلية بالأشعة المقطعية البوزيترونية يمكنها تتبع تطور نشأة الكتل الضارة من بروتين "تاو" المرتبط بتطور مرض ألزهايمر في الدماغ. وتقدير جديد لوزن المادة المظلمة في الكون.
قالت دراسة علمية حديثة إن الشفاء الذي يعقب إصابات الدماغ ليس تاما. ووفق علماء فإن نمو خلايا جديدة عقب الإصابات الدماغية كالعدوى البكتيرية أو السكتات الدماغية - يزيد من فرصة تحورها ويمكن أن تسبب سرطانا دماغيا يحل محل الخلايا المفقودة بسبب الإصابة.
-طور الباحثون طريقة تصوير آلية بالأشعة المقطعية البوزيترونية يمكنها تتبع تطور نشأة الكتل الضارة من بروتين "تاو" المرتبط بتطور مرض ألزهايمر في الدماغ.
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