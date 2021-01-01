ماسك الكاكاو لجفاف البشرة في الشتاء

آخر الأخبارالأسرة والطفل › ماسك الكاكاو لجفاف البشرة في الشتاء

صورة الخبر: ماسك الكاكاو
ماسك الكاكاو


قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر عبر صفحتها على فيسبوك ماسك الكاكاو لتفتيح البشرة.

ماسك الكاكاو الطبيعي..
لكي تحافظي على بشرتك في هذه الفترة الباردة تعرفى على هذه الوصفة التالية:

استعملي ملعقة من بودرة الكاكاو الطبيعي الخالص
ضعي ملعقتين من قشدة "كريم فريش" وملعقة صغيرة من زيت الخزامى وملعقة كبيرة من العسل، في إناء صغير.
امزجي المكونات جيدا لكي تحصلي على خليط متجانس يكون جاهز كـ ماسك او قناع للوجه.

المصدر: فيسبوك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ماسك الكاكاو لجفاف البشرة في الشتاء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94450

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager