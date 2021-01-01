ماسك الكاكاو لجفاف البشرة في الشتاء

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر عبر صفحتها على فيسبوك ماسك الكاكاو لتفتيح البشرة.
ماسك الكاكاو الطبيعي..
لكي تحافظي على بشرتك في هذه الفترة الباردة تعرفى على هذه الوصفة التالية:
استعملي ملعقة من بودرة الكاكاو الطبيعي الخالص
ضعي ملعقتين من قشدة "كريم فريش" وملعقة صغيرة من زيت الخزامى وملعقة كبيرة من العسل، في إناء صغير.
امزجي المكونات جيدا لكي تحصلي على خليط متجانس يكون جاهز كـ ماسك او قناع للوجه.
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