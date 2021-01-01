للفتيات.. علاج سحري للتخلص من تصبغات البشرة

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تصبغات البشرة


تكثر الشكوى من تصبغات الجلد والبشرة بسبب التعرض المباشر للشمس، لذا تكثر الأسئلة عن علاج سريع لهذه التصبغات، ومن أهم طرق العلاج هو الفراكشنال ليزر.

تقول أميرة العابدي، أخصائية الجلدية والتجميل، إن الفراكشنال عبارة عن تقنية ليزر متطورة بحيث تعطى العلاج بشكل مجزأ على سطح البشرة، وذلك بخلاف الأنواع القديمة من الليزر، والتى تزيل طبقة من الجلد كقطعة واحدة، وهو ما يعرف بالليزر المقشر، أما الفراكشنال فيستخدم تقنية مبتكرة، حيث تعطى أشعة الليزر بشكل موزع ليحُدث ما يسمى الأعمدة المجهرية الحرارية ويقاس عرضها بالميكرون (جزء من الألف من المليمتر) (Micro thermal Zones).

وأكدت أخصائية التجميل، أن الفراكشنال ليزر يعد أنسب حل لعلاج تصبغات البشرة الناتجة عن التعرض المباشر للشمس، حيث يساعد على تنشيط الخلايا والكولاجين، مما يؤدى إلى الحصول على جلد قوى وشاب ونضر وله شكل أفضل.

وأوضحت أن الفراكشنال يساعد على علاج عدة مشاكل البشرة منها الندبات الناتجة عن الحوادث والإصابات والحروق، وتشققات الجلد وعلامات الحمل الحمراء والبيضاء، وشد ترهلات الجلد والمسامات الواسعة، كما يمكن استخدامه مع وسائل أخرى كحقن البوتوكس أو حقن تعبئة الجلد لعلاج التجاعيد العميقة.

المصدر: elbalad

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