قبل شراء المعلبات.. 4 نصائح ضرورية لقراءة ملصقات الطعام

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ملصقات الطعام موجودة على عبوات المواد الغذائية وتوفر جميع الحقائق الغذائية للمادة الغذائية ومكوناتها، كما توفر هذه الملصقات الموجودة على جانب أو ظهر العبوة معلومات مفيدة حول التغذية الموجودة في طعام معين، قائمة بالمكونات غير النباتية ومدة الصلاحية وتعليمات التخزين، ستذكر بعض الملصقات أيضًا المطالبة الصحية حول ما إذا كان المنتج ضارًا بالصحة أو إذا كان يفيد الصحة من بعض النواحي.



كشف موقع boldsky، عن بعض النصائح الضرورية التي يجب مراعاتها عند قراءة ملصقات الطعام:



- تواريخ المنتج:

يشير تاريخ "البيع بحلول" إلى الفترة التي يجب أن يبيع فيها المتجر منتجًا معينًا مثل الحليب والدواجن والبيض والدجاج، هذه العناصر قابلة للتلف ويجب بيعها قبل الوقت المحدد.

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كما يشير "تاريخ الاستخدام" إلى أنه يجب استخدام المنتج أو استهلاكه قبل هذا التاريخ المحدد لتجنب تلف الطعام.- قائمة المكونات:يجب إدراج المكونات بترتيب تنازلي للوزن، يتم استخدام المكون المذكور أولًا بأكبر كمية في صنع المنتج الغذائي وما إلى ذلك.- ملصق الحقائق التغذوية:تستند الحقائق التغذوية للمنتج عادة إلى تقديم 100 جرام بالإضافة إلى حصة واحدة لكل فرد، ويوفر هذا معلومات حول السكر والبروتينات والدهون والكربوهيدرات والزيت المستخدم ومحتوى الصوديوم وما إلى ذلك.- القيمة اليومية:القيمة اليومية هي كمية العناصر الغذائية في المنتج ومقدارها أو النسبة المئوية للقيمة اليومية لنظام غذائي ثابت السعرات الحرارية.تتمثل المشكلات التي يواجهها المستهلكون في قراءة الملصقات الغذائية وفهمها في صعوبة المصطلحات وصغر حجم الخط وعدم القدرة على فهم الملصقات، يحتاج المرء إلى أن يكون على دراية بالتسويق الذكي الذي تستخدمه شركات الأغذية لجعلنا نعتقد أن المنتج صحي.