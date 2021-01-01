طريقة عمل المكمورة بوصفات مختلفة للشيف شربيني

طريقة عمل المكمورة
تعتبر المكمورة من ألذ الأكلات الدسمة التى تجمع القيمة الغذائية العالية، لذا نقدمها لكم بوصفات مختلفة للشيف شربيني.
مقادير مكمورة دجاج:
عجينة ملفى
قطع دجاج
بصل
زبدة
مرقة
كمون – قرفة – فلفل أبيض جوزة الطيب – حبهان
ملح
طريقة تحضير مكمورة دجاج:
* قطعى البصل وشوحيه فى الزبدة وأضيفى مكعب مرق للبصل
* أضيفى الحبهان وجوزة الطيب والكمون والبهارات والقرفة
* أضيفى قطع الدجاج وقلبيها مع البصل والتوابل
* أضيفى الفلفل الألوان المقطع
* أضيفى البهارات والكمون والملح والفلفل الأسود والأعشاب
* أضيفى نصف كوب ماء وغطى الإناء
* إفردى عجينة الملفى بالنشابة ورشيها بالدقيق
* إفردى العجينة فى الصينية
* أضيفى خليط الدجاج على العجينة
* أغلقى العجينة على الحشو وإدهنى وجه وحروف العجين بالبيض
* إدخلى الصينية الفرن حتى تنضج
* قدمى المكمورة وزينيها بالطماطم والفلفل الأخضر الحار
مقادير مكمورة لحم:
عجينة باف باستري شرائح لحم بصل ثوم زبدة فلفل ألوان مرقة أعشاب كمون قرفة فلفل أبيض جوزة الطيب حبهان ملح للوجهبيضة حبة البركة شمر.
طريقة تحضير مكمورة لحم:
* يقطع البصل ويشوح في الزبدة
* يضاف مكعب مرق للبصل
* يضاف الحبهان وجوزة الطيب والكمون والبهارات والقرفة
* ثم تشوى قطع اللحم على الشوايى ثم تقلب مع البصل والتوابل
* يضاف الفلفل الألوان المقطع
* تضاف البهارات والكمون والملح والفلفل الأسود والأعشاب
* بعدها يضاف نصف كوب ماء ويغطى الإناء
* تفرد عجينة الباف باستري بالنشابة وترش بالدقيق
* تفرد العجينة فى الصينية
* تغلق العجينة على الحشو ويدهن وجه وحروف العجين بالبيض
* تدخل الصينية الفرن حتى تنضج
* تقدم المكمورة وتزين بالطماطم والفلفل الأخضر الحار
مقادير المكمورة:
2 و نصف كوب ماء نصف كيلو دقيق أسمر ربع كيلو دقيق أبيض
ربع كوب زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة سمسم
1 ملعقة كبيرة حبة البركة
1 ملعقة كبيرة يانسون
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة
ملح
بيضة
قليل من اللبن
الحشوة:
1 كيلو اوراك دجاج
3 بصلات كبيرة مفرومة ناعمًا
2 كوب زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة سماق
2 ورقة لورا
عود قرفة
ثوم
4 حبات قرنفل
4 حبات حبهان
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود حصى
ملح وفلفل أسود
طريقة تحضير المكمورة:
* يفرم البصل مع الثوم ويشوح على النار في زيت ثم يضاف ملح وفلفل رشة قرنفل وبهارات وورق لورا وحبهان
* ثم يضاف قليل من الماء وتخلى اوراك الدجاج وتحشى بالموتزاريلا وتتبل بالملح والفلفل والسماق
* ثم تضاف اوراك الدجاج مع التشويحة الثوم والبصل وتترك حتى تمام النضج ويفرد العجينة وتقطعه قطع صغيرة بمقاس كل قطعة من الوراك ثم تلف العجينة على قطعة الوراك
* ثم تدهن العجبنة بالبيض وتدخل الفرن حتى تمام نضج العجينة وتقدم مع صوص طماطم خفيف حسب الرغبة
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