ندوب بالقرنية.. استشارى عيون يحذر من العدسات اللاصقة



العدسات اللاصقة العدسات اللاصقة

تلجأ الكثير من الفتيات إلى العدسات اللاصقة من أجل الظهور أكثر جمالا، إلا أن هذه العدسات حال عدم اختيارها بشكل جيد يمكن أن تسبب أضرارا كبيرة للعين.



وحذر الدكتور وليد مهران، استشارى جراحات المياه البيضاء والليزك، دكتور طب وجراحة العيون، زميل جامعة إلينوى بشيكاغو، فى منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، من المداومة على استخدام العدسات اللاصقة، موضحا أن ذلك قد يؤدى إلى مشاكل للعينين، مثل تكوين ندوب وتقرحات فى القرنية.



وأشار إلى زيادة أعداد المصابين بالتهاب العدوى فى القرنية خلال العقد الأخير بسبب زيادة استخدام العدسات اللاصقة، ناصحًا بالعناية السليمة بالعدسات حتى لا يصاب من يرتديها بأى أذى، منوهًا إلى أن استخدام العدسات اللاصقة كبديل لعمليات تصحيح الإبصار ليس الخيار الأمثل.