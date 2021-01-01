قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إنه مع إعلان وزارة الصحة فتح التسجيل لراغبى تناول لقاح كورونا.
وتابع الناظر، فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أدعو حضراتكم جميعا وكل المواطنين بالحرص على التسجيل وتلقى اللقاح".
وأكد قوله: واحب أن أطمأن حضراتكم من خلال متابعتى لعمليات تطعيم الملايين التى بدأت منذ ديسمبر الماضى ومستمرة حتى الآن على مستوى العالم فإن النتائج المنشورة لجميع اللقاحات أثبتت فعاليتها بشكل كبير جدا، وأنها آمنة ولا فرق بين إنجليزى وصينى وروسى وأمريكى وألمانى.
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التعليقات على هانى الناظر يدعو المواطنين لتلقى لقاح كورونا: لا فرق بين إنجليزى وصينى
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