أمريكا تجيز استخدام لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكورونا

أجازت هيئة سلامة الأغذية والأدوية الأمريكية، الاستخدام الطارىء للقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، المكون من جرعة واحدة فقط.
وصوت مستشارو اللقاحات فى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فى وقت سابق، على التوصية بمنح تصريح استخدام طارئ لهذا اللقاح.
وأصبح لقاح "جونسون أند جونسون" هو الثالث المصرح باستخدامه فى الولايات المتحدة.
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