البرازيل .. أكثر من 61 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



البرازيل .. أكثر من 61 ألف إصابة جديدة بفيروس البرازيل .. أكثر من 61 ألف إصابة جديدة بفيروس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد عن تسجيلها أكثر من 61 ألف إصابة واكثر من 1.3 ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا.



وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 62602، ليصل العدد الإجمالى إلى 10 ملايين و517 ألفا و232 حالة.



وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس بواقع 1.386 ليصل العدد الإجمالى 254 ألفا و221 شخصا.