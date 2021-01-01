إصابة 3 شرطيين فى انفجار عبوة مجهولة بولاية كانساس الأمريكية

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إصابة 3 شرطيين

أصيب 3 من عناصر الشرطة فى انفجار داخل مبنى بمدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وفى سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قالت الشرطة الأمريكية بولاية كانساس، إن "قوة من الشرطة توجهت لفحص مسكن شاغر فى المنطقة"، مضيفة أنه "بعد دخول المنزل، أصيب 3 ضباط بجروح إثر انفجار عبوة مجهولة".

وأشارت التغريدات إلى نقل "الضباط المصابين إلى المستشفى، وخرج أحدهم بعد تلقيه العلاج اللازم، فيما سيبقى الاثنان الآخران لتلقى العلاج".

وقالت شرطة كانساس إن سبب الانفجار لم يتضح بعد، ولا المادة المستخدمة.

المصدر: تويتر

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