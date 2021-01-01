أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، اعتقال لبناني بتهمة التسلل عبر الحدود في شبعا.
وقال أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "رصدت استطلاعات جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية مشتبهًا فيه تسلل من داخل لبنان إلى داخل إسرائيل في منطقة جبل روس".
وأضاف أن القوات هرعت إلى المكان وألقت القبض على الرجل ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن.
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التعليقات على إسرائيل تحتجز لبنانيا بتهمة التسلل عبر الحدود
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