أعربت اليمن اليوم، الأحد، عن إدانتها الشديدة للاستهداف الإرهابي الحوثي للأراضي السعودية.
وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أمس السبت، إن ميليشيات الحوثي "تسعى جاهدة لإطالة أمد الحرب تنفيذًا للأجندة الإيرانية".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - مساء السبت وصباح الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي "واحد " أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (الرياض)، وعدد (6) طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط".
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التعليقات على بعد استهداف الحوثيين السعودية بصاروخ و6 طائرات مفخخة.. أول تعليق من اليمن
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