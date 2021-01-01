طرق طبيعية لـ علاج الغثيان والقيء



علاج الغثيان والقيء علاج الغثيان والقيء



يتعرض عدد كبير من الناس للشعور بالغثيان أو يصيبهم القيء، سواء أثناء ركوب السيارات أو الحمل أو عند تناول طعام معين، وكأحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية العلاجية، وغيرها الكثير من الأسباب الأخرى التى تجعل الانسان يشعر بالغثيان والدوخة.



ونعرض لكم اهم طرق علاج الغثيان الطبيعية وفقا لما جاء فى موقع "healthline " .



تناول مكمل فيتامين ب 6

جرب الوخز بالإبر

العلاج العطري بالنعناع

تناول الزنجبيل

تحكم في تنفسك بشكل صحيح

حاول إرخاء عضلاتك

تناول شريحة ليمون

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تجنب الأطعمة الحارة أو الدهنية:قد يؤدي اتباع نظام غذائي لطيف يتكون من أطعمة مثل الموز أو الأرز أو التفاح أو البسكويت أو البطاطس المخبوزة إلى تخفيف الغثيان وتقليل احتمالية اضطراب المعدة.أضف البروتين إلى وجباتك:قد تقاوم الوجبات الغنية بالبروتين الغثيان بشكل أفضل من الوجبات الغنية بالدهون أو الكربوهيدرات.تجنب الوجبات الكبيرة:قد يساعد اختيار وجبات أصغر وأكثر تواترًا عندما تشعر بالغثيان على تقليل الأعراض.ابق مستقيمًا بعد تناول الطعام:من المرجح أن يعاني بعض الأشخاص من الارتجاع أو الشعور بالغثيان إذا استلقوا في غضون 30 إلى 60 دقيقة بعد تناول الوجبة.تجنب الشرب مع الوجبات:قد يؤدي شرب أي سوائل مع الوجبات إلى زيادة الشعور بالامتلاء ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الغثيان لدى بعض الأفراد.ابق رطبًا:يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تفاقم الغثيان إذا كان الغثيان مصحوبًا بالتقيؤ ، فاستبدل السوائل المفقودة بالسوائل الغنية بالكهرباء مثل المياه المعدنية المسطحة أو مرق الخضار أو المشروبات الرياضية.تجنب الروائح القوية: فهذه قد تؤدي إلى تفاقم الغثيان ، خاصة أثناء الحمل.تجنب مكملات الحديد: يجب على النساء الحوامل اللواتي لديهن مستويات طبيعية من الحديد تجنب تناول مكملات الحديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الشعور بالغثيان .تمرين: قد تكون التمارين الهوائية واليوجا طرقًا مفيدة بشكل خاص لتقليل الغثيان لدى بعض الأفراد.