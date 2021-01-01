أبرز أخطاء تنسيق أزياء المحجبات.. الجوارب القطنية على حذاء السهرة الأسوأ



أبرز أخطاء تنسيق أزياء المحجبات أبرز أخطاء تنسيق أزياء المحجبات

بعض الموديلات قد تطوعها الفتيات لكي تكون مناسبة لهن بشكل كبير حتى وأن كانت ملابس لغير المحجبات في الأساس، لكن بحيل بسيطة قد ترتديها الفتاة المحجبة ولكن الأمر أحيانًا لا يكون بالأناقة المطلوبة، لذا يستعرض اليوم السابع مع الاستايليست مصطفى الشافعي عدة نصائح حول كيفية تجنب أخطاء أزياء المحجبات كما يلي.



تحديد الاستايل



قال الشافعى إن من أكبر الأخطاء التي تفعلها الفتاة المحجبة هو الاختيار الخاطئ للملابس التي ستشتريها او سترتديها، فمن الضروري التأكد من أن الملابس التي تم اختيارها خاصة للمحجبات، لأن الملابس المصممة لغير المحجبات إذا تم تطويعها لتناسب الحجاب تظهر الفتاة بشكل غير لطيف ومفتعل وصادم احياناً.



وضرب مثالاً ببعض التصميمات (الأوف شولدر) والتي ترتديه كثير من الفتيات المحجبات مستعينة بقميص أو (بادي قطن) حتى تقوم بإخفاء ذراعيها.

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الجوارب القطنية على الحذاء السهرةبعض من المحجبات يستعينون بالجوارب القطنية (حتى وأن كانت لون الجسم) لارتدائها على حذاء السهرة، مما يجعل شكل الحذاء والإطلالة بالكامل سيئ للغاية.كما أضاف الشافعي أن ارتداء الجوارب على الحذاء المكشوف ضمن أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020 العام الماضي، ولكن ارتداء جوارب قطنية يظهر الشكل العام للفتاة غير موفق اطلاقاً.تنسيق الملابس القصيرة فى أزياء المحجباتقد تحب بعض الفتيات في الأزياء الجديد خاصة وأن كانت موضة العام ارتداء الملابس القصيرة أو التنورات، ومنها تنسيق الجيب البليسيه الأنيقة والمحتشمة مع الحجاب وتعتبر موضة للعام 2021، لكن بعضهن يقمن بارتداء جوارب طويلة أو (ليجن) شفاف حتى تتمكن من ارتداء حجابها معه، الامر الذي وصفه الشافعي من اسوأ مظاهر الاستايل للمحجبات، وتابع أن الفوال أو الليجن يكشف الجسد وتفاصيله غير أنه لا يناسب الحجاب من قريب أو من بعيد.تناسق الملابس مع الحجابكما أكد الاستايلست على ضرورة تناسق الحجاب مع الملابس ككل، حيث قال إن من الأخطاء الشائعة في أزياء المحجبات هي ارتداء حجاب يحتوي على رسومات والزي نفسة يحتوي ايضاً على رسومات او نقوشات ومنها الكاروهات ايضاً والذي يعتبر موضة 2021، الامر الذي وصفه الشافعي بالمزعج للعين وتابع أن ارتداء الملابس بالنسبة للفتيات عموماً لابد أن يكون مريحاً للعين ومتناسقاً في الشكل والألوان.