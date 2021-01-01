الانطباع الأول مهم.. 4 أخطاء خلى بالك منها فى إطلالة مقابلة أسرة العريس



مقابلة أسرة العريس مقابلة أسرة العريس

تعتبر مقابلة والدى زوج المستقبل، أهم خطوة لإتمام الزواج، وذلك لتأثيرهما على الزوج، يجب على العروس أن تحاول بقدر الإمكان ترك إنطباع جيد عند والدى الزوج فى أول مقابلة مع عائلته، لأن ذلك يحدد شكل العلاقة بينهما بعد ذلك، وقد أشار تقرير منشور بموقع "thelist"، إلى الملابس التى يجب تجنب ارتدائها عند أول مقابلة والتى نستعرضها فى هذا التقرير.







الملابس المبالغ فيها

يفضل تجنب ارتداء الملابس المبالغ فيها، سواء كانت مثيرة أكثر من اللازم مثل الملابس القصيرة أو الفاخرة أكثر من اللازم كالملابس المصممة من الفراء عند أول مقابلة مع والدى زوج المستقبل، ويفضل ارتداء ملابس بأكمام طويلة.

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الجيبة القصيرة والكعب العالىيفضل تجنب التنورة القصيرة، والفستان عارى الظهر، والتى قد تجعل والدا العريس يأخذان انطباعا خاطئا كما يفضل أيضاً تجنب الملابس الرياضية والبناطيل الضيقة، التى تجعل الوالدين يأخذون انطباع أول خاطئ عن العروس فى أول مقابلة.اللون الأسود والأحمريجب الانتباه إلى أن ألوان الملابس تترك انطباعا عند من يقابلنا لأول مرة لذلك لا يفضل ارتداء الألوان الداكنة الكلاسيكية المحايدة مثل الأسود، والتى قد تنقل للآخرين الشعور بالغموض تجاه الفتاة، كما لا يفضل ارتداء أى درجة من درجات اللون الأحمر لأنه يعطى انطباعا عدوانيا.العطور القويةينصح بعدم الإفراط فى وضع العطر أو استخدام نوع من العطور القوية، ويفضل استخدام عطر هادىء.