تعتبر مقابلة والدى زوج المستقبل، أهم خطوة لإتمام الزواج، وذلك لتأثيرهما على الزوج، يجب على العروس أن تحاول بقدر الإمكان ترك إنطباع جيد عند والدى الزوج فى أول مقابلة مع عائلته، لأن ذلك يحدد شكل العلاقة بينهما بعد ذلك، وقد أشار تقرير منشور بموقع "thelist"، إلى الملابس التى يجب تجنب ارتدائها عند أول مقابلة والتى نستعرضها فى هذا التقرير.
الملابس المبالغ فيها
يفضل تجنب ارتداء الملابس المبالغ فيها، سواء كانت مثيرة أكثر من اللازم مثل الملابس القصيرة أو الفاخرة أكثر من اللازم كالملابس المصممة من الفراء عند أول مقابلة مع والدى زوج المستقبل، ويفضل ارتداء ملابس بأكمام طويلة.
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التعليقات على الانطباع الأول مهم.. 4 أخطاء خلى بالك منها فى إطلالة مقابلة أسرة العريس
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