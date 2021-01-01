بأسهل الخطوات.. طريقة عمل شوربة الجمبري في المنزل



شوربة الجمبري شوربة الجمبري

تعتبر شوربة الجمبري من الأطباق الجانبية التي يعشق تناولها الكثيرون، مما يدفع البعض إلى شرائها من المطاعنم والمحلات، فقدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل شوربة الجمبري في المنزل.



مقادير شوربة الجمبري

زيت ذرة

نصف كوب بصل اخضر مفروم

ربع كوب كرات مفروم

1 كوب فلفل رومي برنواز

1 ملعقة كبيرة دقيق ملح وفلفل

1 ملعقة كبيرة كمون

1 كوب كريمة

1 كوب أرز

1 كوب ذرة مسلوقة

1 كوب جمبري مقشر كبير

2 لتر مرقة سمك



- للتقديم

بصل اخضر

شبت

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طريقة تحضير شوربة الجمبري-يشوح الجمبري في الزيت ثم يضاف الكرات والبصل الأخضر والملح والفلفل والكمون-ثم يضاف الفلفل الرومي ثم يضاف الشبت ويقلبوا جيدا-ثم يضاف الأرز والدقيق وتقلب جيدا حتى تختفي ثم يضاف الذرة والمرقة والكريمة-ويقلبوا جيدا وتترك الشوربة حتى تمام النضج وتقدم