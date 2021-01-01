بأسهل الخطوات.. طريقة عمل شوربة الجمبري في المنزل

تعتبر شوربة الجمبري من الأطباق الجانبية التي يعشق تناولها الكثيرون، مما يدفع البعض إلى شرائها من المطاعنم والمحلات، فقدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل شوربة الجمبري في المنزل.
مقادير شوربة الجمبري
زيت ذرة
نصف كوب بصل اخضر مفروم
ربع كوب كرات مفروم
1 كوب فلفل رومي برنواز
1 ملعقة كبيرة دقيق ملح وفلفل
1 ملعقة كبيرة كمون
1 كوب كريمة
1 كوب أرز
1 كوب ذرة مسلوقة
1 كوب جمبري مقشر كبير
2 لتر مرقة سمك
- للتقديم
بصل اخضر
شبت
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