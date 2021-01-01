تحذير من نوع حلوى منتشر في الأسواق يدمر صحة الأطفال



تحذير من نوع حلوى منتشر في الأسواق تحذير من نوع حلوى منتشر في الأسواق



يعتقد بعض الاباء والامهات أن اصناف الحلوى المنتشرة فى الشوارع ومع الباعة الجائلين تتحول لطعام صحى بمجرد تحويلها لسلعة مغلفة معلومة المصدر، لكن مع الاسف هذا لا ينطبق على كل انواع الحلوى التى يتناولها الاطفال وفى مقدمتها حلوى غزل البنات التى انتشرت مؤخرا معبأة صورة عبوات غنية بالالوان الصناعية.

وقال الدكتور مروان سالم، اخصائي التغذية العلاجية، إن حلوى غزل البنات كارثة صحية بكل المقاييس فلا تقتصر خطورته على احتوائه على كمية كبيرة من السكر مثل سائر الحلوى؛ بل محمل بالوان صناعية شديدة الخطورة على الجسم.



وأضاف مروان فى لقاء خاص لـ موقع " صدى البلد " الاخباري، أنه عند تناول الطفل لحلوى غزل البنات ستلاحظ تحول لون لسانك للون الموف؛ مما يؤكد سرعة تأثر الجسم بالمواد الضارة الموجودة بها.



واوضح " مروان " أن حلوى غزل البنات الغنية بالالوان الصناعية تضر بصحة العديد من اجهزة جسم الطفل الداخلية مثل الكبد والكلى وهى احد المصانع الحيوية الطبيعية التى تلعب دورا كبير جدا فى الحفاظ على صحة الانسان وطرد السموم .

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ونوه بأن ما يؤكد صحة هذا الكلام؛ تحول لون البول بسرعة للون الموف ايضا، مما يبين مرور المواد الضارة الموجودة فى غزل البنات على عدد كبير من اجهزة الجسم مما يهدد الطفل بالاصابة بعدد كبير من الامراض فى حال الإكثار من هذه الحلوى.وأشار إلى انه يمكن استبدال بعض الحلويات الصناعية للاطفال بانواع اخرى اقل خطورة من الصحة مثل الشوكولاتة فهى اقل ضررا من غزل البنات والابتعاد عن مكسبات الطعم واللون موضحا أن الخطر الحقيقي يكمن في الالوان الصناعية المستخدمة فى غزل البنات اكثر من السكر والمواد الاخرى، وفى كل الاحوال يجب ان تكون الكميات التى يتم اعطاؤها للاطفال منخفضة جدا.