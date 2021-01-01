بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا او بسبب ظروف عمله ، يؤدي البعض الصلاة في المنزل منفردا او جماعة مع أهل بيته والذي يشغل البعض الآن هل يشترط إقامة الصلاة عند الصلاة بالمنزل .
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسلم يحصل على ثواب صلاة الجماعة كاملًا إذا أداها مع أسرته في البيت.
وأوضح «ممدوح»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أن أداء صلاة الجماعة بالمسجد يفوق في ثوابه أداؤها في البيت بعدة أمور ، لافتا إلى أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبشير المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، منوهًا بالأحاديث في فضل المشي إلى المساجد وانتظار الصلاة فيها وعمارتها كثيرة جدًا، ومنها ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من غدا إلى المسجد أو راح، أعدَّ الله له في الجنة نُزلًا كلما غدا أو راح».
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التعليقات على هل إقامة الصلاة شرط لصحتها عند أدائها منفردا بالمنزل .. الإفتاء تجيب
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