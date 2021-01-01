يجوز جمع الصلاة في هذه الحالة بشرط .. أمين الفتوى يكشف عنها

أحيانا يتكاسل البعض عن الصلاة أو قد يكون عليه مهام تستغرق وقتا طويلا وتفوته الصلاة ، رخص الله عز وجل جمع الصلاة وقصرها للصائم والمسافر ، ويسر للمقيم الجمع أيضا ولكن بشرط .
الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء اكد انه اذا كانت لديك عمل متواصل يصعب تركه فيجوز لك ان تجمع الصلاة الرباعية فقط العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب . ولكن بشرط لا تتخذ ذلك عادة يومية .
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء للرد على أسئلة المتابعين ويجوز الجمع في وقت المطر الشديد واذا كان الشخص مريضا والوضوء بالماء يسبب له مشاكل صحية .
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