

الضرائب تطلب من الممولين سرعة تقديم الإقرارات.. لهذا السبب الضرائب تطلب من الممولين سرعة تقديم الإقرارات.. لهذا السبب

طالبت مصلحة الضرائب المصرية كافة الممولين من الأشخاص الطبيعيين الاسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا و عدم التأخير حتي 31 مارس منعًا للتزاحم والضغط على الشبكة الإلكترونية للإقرارات



أضافت المصلحة في بيان لها، انها تقدم كافة الدعم والمساعدة من خلال فرق الدعم الميداني بالماموريات او الإتصال بالخط الساخن 16395