

«بلتون» تتصدر تعاملات البورصة المصرية بأسبوع وتستحوذ على 17% من قيم التداول «بلتون» تتصدر تعاملات البورصة المصرية بأسبوع وتستحوذ على 17% من قيم التداول

تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، عبر أحجام تداول بلغت 323.7 مليون سهم.



وجاءت بالمرتبة الثانية هيرميس للوساطة في الاوراق الماليه بقيمة تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 819.9 مليون سهم، ثم شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 77.1 مليون سهم.



ثم شركة مباشر انترناشيونال لتداول الاوراق الماليه بقيمة تداولات بلغت 1.04 مليار جنيه بحجم تداول 428.4 مليون سهم، تلاها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 919.05 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 460 مليون سهم .

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واحتلت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية المرتبة السادس، بقيمة تداولات بلغت 836 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 271 مليون سهم، ثم شركة فاروس لتداول الاوراق أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 619 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 125.9 مليون سهم، ثم عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 555.9 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 334 مليون سهم.وبالمرتبة التاسعة جاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 453.5 مليون جنيه و حجم تداول بلغ 152.9 مليون سهم، وبالمرتبة العاشرة جاءت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 440.4 مليون جنيه، وحجم تداول بلغ 206.5 مليون سهم .وسجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 12.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 709.3 مليار جنيه، مقابل 697.1 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,617.91 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 2.09 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1.45% صعودا مغلقا الفترة عند 2,384.46 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.41% مغلقا الفترة عند 1,951.69 نقطة.و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.51 % مغلقا عند 14,261.36 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 1.49 % مغلقا الفترة عند 3,424.52 نقطة.