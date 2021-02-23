

سعر الدولار اليوم.. العملة الخضراء ترتفع 5 قروش خلال أسبوع سعر الدولار اليوم.. العملة الخضراء ترتفع 5 قروش خلال أسبوع

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلا ارتفاعا قدره 5 قروش مدفوعا بارتفاعات عالمية للعملة الخضراء.



وسجل سعر صرف الدولار في عدد من البنوك نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار بالبنك المركزى 15.62جنيها للشراء و15.76جنيها، وسجل سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي 15.65جنيها للشراء و15.75جنيها للبيع.



وصعد الاحتياطي النقدى في نهاية يناير إلى 40مليار دولار، فيما تخطت حيازات الاجانب من ادوات الدين المحلية 29مليار دولار الشهر الجاري.