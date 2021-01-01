

ماسك النعناع للتخلص من الدهون المتراكمة بالوجه ماسك النعناع للتخلص من الدهون المتراكمة بالوجه

يعد النعناع من الأعشاب الخضراء التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص كمشروب عشبي مهدئ للأعصاب وملطف للمعدة والقولون، ومذاقه اللذيذ جعل الصغار والكبار يعشقونه، وعادة ما تجده في المطبخ العربي في الكثير من الأكلات الشهيرة.



تعددت فوائده على الصحة بعد إجراء العديد من الدراسات الحديثة، ولكن هذه العشبة نستعرض فيها طريقة تظهر فوائده المذهلة أيضا على البشرة، وهو عن طريقة عمل "ماسك النعناع" للتخلص من الدهون الزائدة المتراكمة على الوجه، وهي كالآتي:



المكونات

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بياض بيضةملعقة صغيرة من الليموننصف حبة خيارملعقة كبيرة من النعناع المفرومشريحة من التفاح أو ملعقة من عصير التفاحالطريقة1- ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.2- قومي بخلطهم جيدا ثم ضعي المزيج على الوجه والرقبة.3- اتركي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.4- ثم قومي بغسل الوجه والرقبة بالماء البارد.