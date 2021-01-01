ماسك النعناع للتخلص من الدهون المتراكمة بالوجه

آخر الأخباراخبار منوعة › ماسك النعناع للتخلص من الدهون المتراكمة بالوجه

صورة الخبر: ماسك النعناع للتخلص من الدهون المتراكمة بالوجه
ماسك النعناع للتخلص من الدهون المتراكمة بالوجه

يعد النعناع من الأعشاب الخضراء التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص كمشروب عشبي مهدئ للأعصاب وملطف للمعدة والقولون، ومذاقه اللذيذ جعل الصغار والكبار يعشقونه، وعادة ما تجده في المطبخ العربي في الكثير من الأكلات الشهيرة.

تعددت فوائده على الصحة بعد إجراء العديد من الدراسات الحديثة، ولكن هذه العشبة نستعرض فيها طريقة تظهر فوائده المذهلة أيضا على البشرة، وهو عن طريقة عمل "ماسك النعناع" للتخلص من الدهون الزائدة المتراكمة على الوجه، وهي كالآتي:

المكونات

بياض بيضة

ملعقة صغيرة من الليمون

نصف حبة خيار

ملعقة كبيرة من النعناع المفروم
شريحة من التفاح أو ملعقة من عصير التفاح

الطريقة

1- ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.

2- قومي بخلطهم جيدا ثم ضعي المزيج على الوجه والرقبة.

3- اتركي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

4- ثم قومي بغسل الوجه والرقبة بالماء البارد.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ماسك النعناع للتخلص من الدهون المتراكمة بالوجه

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65879

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager