بالموز والكاكاو.. طريقة عمل مشروب الطاقة الصباحي

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بالموز والكاكاو.. طريقة عمل مشروب الطاقة الصباحي

يعد الموز من أنواع الفاكهة التي يفضلها الصغار قبل الكبار، فضلًا عن فوائدها الكثيرة التي توصل إليها خبراء التغذية في دراسات حديثة على صحة الإنسان والبشرة، والصحة النفسية أيضًا، حيت يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والحديد وغير الكثير.

وأعلنت مؤخرًا جمعية القلب الأمريكية، في آخر دراساتها حول الأغذية التي تفيد قلب الطفل، أهميتها على تنظيم وظائف القلب عند الأطفال، حيث يعد الخلل فيها ناتج عن عدم انتظام ضربات القلب ومضاعفات قلبية أخرى، فالبوتاسيوم هو الأكثر أهمية لتحقيق الاستقرار لوظائف القلب.

ويحرص عدد كبير من الأشخاص على تناول مشروبات الطاقة الطبيعية خاصة في الساعات الأولى من الصباح، ومن أبرز تلك المشروبات "الموز بالكاكاو"، وإليكم نستعرض مكوناته وطريقة تحضيره، كالآتي :

المقادير
كوب لبن
2 حبة موز
2 ملعقة كبيرة عسل نحل
2 ملعقة كبيرة كاكاو

طريقة التحضير
1- قومي أولا بتسخين اللبن.
2-احضري الخلاط الكهربائي وضعي بداخله الموز المقطع والعسل النحل واللبن الساخن واخلطيهم جيدًا.
3-يقدم ساخنًا ويفضل تناوله في الصباح.
ويعتبر الموز من الفواكه التي تحتوى على الفيتامينات A وB وC، كما ترتفع فيه نسبة السكريات والمعادن، كالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم، ويحتوي على نسبة قليلة جدًا من الدهون.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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