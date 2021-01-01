نشرت وسائل إعلام تركية وعربية شريط فيديو جديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يتحرك بصعوبة بالغة، ما آثار الشكوك من جديد حول الحالة الصحية له.
ويظهر أردوغان في شريط الفيديو وهو يسير بصعوبة بالغة ويتكئ على أحد مساعديه وعلى زوجته أمينة أردوغان.
ومن جانبها حاولت المذيعة في شبكة "تي ار تي" الحكومية التركية، ايشيل اجيكار، الدفاع عن أردوغان والهجوم على وسائل الإعلام، بشأن هذا الفيديو.
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التعليقات على لا يستطيع السير.. فيديو جديد يثير الشكوك حول مرض أردوغان
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