رضا عبد العال: باتشيكو مدرب متواضع وجاي "ياكل عيش"

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صورة الخبر: باتشيكو
باتشيكو

شن رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، هجومًا عنيفًا على البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، مؤكدا انه لا يصلح لقيادة القلعة البيضاء.

وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد"، أن نادي الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر، ولكن باتشيكو يفشل في استغلالهم بشكل صحيح ،حيث يتحمل المسؤلية الكاملة عن ضياع النقاط من الزمالك في أفريقيا .

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وأوضح عبد العال أن باتشيكو مدرب متواضع فنيًا و تغييراته متأخرة ، ولا يملك قرارًا ، بالإضافة إلى أنه يخشى اللاعبين الكبار، قائلا: "بالبلدي كدا مدرب جاي يأكل عيش .

وعن تأثر الفريق باحتراف مصطفي محمد قال عبد العال رحيل مصطفى لم يؤثر على الفريق ، فالزمالك فقد العديد من النقاط بمشاركة مصطفى ، كما أن كرة القدم الآن لا تعتمد بشكل كبير على المهاجم الصريح ، و أصبحَ لاعبي الأطراف هم المحور الرئيسي لكل فريق.

المصدر: elbalad

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