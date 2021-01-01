شن رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، هجومًا عنيفًا على البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، مؤكدا انه لا يصلح لقيادة القلعة البيضاء.
وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد"، أن نادي الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر، ولكن باتشيكو يفشل في استغلالهم بشكل صحيح ،حيث يتحمل المسؤلية الكاملة عن ضياع النقاط من الزمالك في أفريقيا .
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التعليقات على رضا عبد العال: باتشيكو مدرب متواضع وجاي "ياكل عيش"
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