هيثم عرابي: فرجاني ساسي لن يجدد عقده مع الزمالك

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فرجاني ساسي

كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات في النادي الأهلي السابق، ورئيس نادي بلقاس حاليا، عن سبب عدم تجديد ساسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك حتي الآن.

وقال هيثم عرابي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، ببرنامج "نمبر وان"، المذاع علي قناة "النهار"، إن فرجاني ساسي لن يجدد مع نادي الزمالك، التي سينتهي عقده مع الفريق الأول بنهاية الموسم الحالي.

وتابع: أعتقد أن فرجاني ساسي لن يجدد مع نادي الزمالك بعد انتهاء عقده، لأنه لم يبدأ في أي مفاوضات جادة من أجل التجديد، مشيرا أنه لو كان يريد التجديد لكان جدد خلال الفترة الحالية.

وأشار: موقف فرجاني ساسي لا يشبه موقف رحيل أحمد فتحي، عن الأهلي وإنتقاله إلي بيراميدز.

وأختتم: أحمد فتحي كان محددا موقفه بالرحيل عن الأهلي والانتقال لبيراميدز من البداية، لتحقيق مكاسب مادية بسبب تقدم عمره.

المصدر: elbalad

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