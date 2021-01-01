الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

كشف طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى نادي جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.
وكتب حشيش على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"منعا لحالة الجدل المثارة حول عقد مصطفى، فإن نادي جالاتا سراي له حق حصري لتسجيل اللاعب بصفة دائمة خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر2021 لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ 4 ملايين دولار في أول يوليو 2022.
وأضاف: "يسري الانتقال الدائم في أول فترة تسجيل متاحة حسب قواعد الفيفا، ولا تسري هذه الاتفاقية إلا بإبرام عقد ملزم بين جالاتا سراي واللاعب، مشددا على وجود حق للزمالك من إعادة البيع بنسبة 15% من صافي الإيراد.
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