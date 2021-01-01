أكدت الدراسات أن السلالة الأمريكية لفيروس كورونا المستجد، الشهيرة باسم "الشيطان"، أكثر خطورة من غيرها.
يقول الباحثون بأن السلالة، التي ظهرت على الأرجح في مايو الماضي، أكثر قدرة بنسبة 40% على إصابة الخلايا، وتخلق خطرًا أكبر للوفاة وتقلل من عدد الأجسام المضادة، التي توفرها اللقاحات أو العدوى السابقة، بمقدار الضعف.
خلصت الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا، والتي نظرت في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات خلال أعياد الميلاد، إلى أن السلالة الخطيرة "تتشابه'' مع طفرة كينت في المملكة المتحدة البريطانية والتي تعد أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70% من الشكل الأصلي للفيروس.
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التعليقات على الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا
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