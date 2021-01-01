احذر.. 7 عادات تضعف ذاكرتك وإليك طرق الوقاية

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرا رصد عادات تضعف الذاكرة.
ووفقا للتقرير فإن عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة يومية، إضافة إلى الاستماع للموسيقى الصاخبة لأنه يسبب الإصابة بفقدان السمع.
كما أن الإجهاد الشديد أثناء العمل قد يؤدى إلى ضعف الذاكرة وأيضا النوم القليل، ويجب ألا يقل عدد ساعات النوم يوميا عن 8 ساعات ، فضلا عن سوء التغذية وينبغى أن يكون النظام الغذائى غنيًّا بالعناصر الغذائية.
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