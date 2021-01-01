انفجار سفينة إسرائيلية في خليج عمان.. ومسئولون يرجحون تورط إيران

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انفجار سفينة إسرائيلية

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم السبت، بأن مسئولين إسرائيليين يرجحون وقوف إيران وراء تفجير سفينة شحن مملوكة لإسرائيل في خليج سلطنة عمان.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسئولين إسرائيليين، لم تسمهم، قولهم إنهم يعتقدون أن إيران مسئولة عن الانفجار، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، ذكرت أن انفجارًا وقع على متن سفينة شحن إسرائيلية في خليج السلطنة، التي شهدت في الأشهر الماضية حوادث مماثلة.

وأضافت الوكالة أن الحادث لم يتسبب بأي إصابات بشرية، فيما أشارت إلى أن السفينة اضطرت إلى التوجه لميناء قريب.

وشهد خليج عمان سلسلة انفجارات في عام 2019 ألقت البحرية الأمريكية باللوم فيها على إيران التي نفت بدورها تلك الاتهامات.

وجاء تفجير أمس وسط توترات شديدة بين إيران وإدارة بايدن التي قامت بأول عمل عسكري لها، مساء أمس الأول، الخميس، ضد ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا ردا على هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق.

المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية

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