أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم السبت، بأن مسئولين إسرائيليين يرجحون وقوف إيران وراء تفجير سفينة شحن مملوكة لإسرائيل في خليج سلطنة عمان.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسئولين إسرائيليين، لم تسمهم، قولهم إنهم يعتقدون أن إيران مسئولة عن الانفجار، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، ذكرت أن انفجارًا وقع على متن سفينة شحن إسرائيلية في خليج السلطنة، التي شهدت في الأشهر الماضية حوادث مماثلة.
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التعليقات على انفجار سفينة إسرائيلية في خليج عمان.. ومسئولون يرجحون تورط إيران
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