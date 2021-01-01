طريقة علاج منزلى للطفح الجلدي من مطبخك .. جربيها بنفسك



علاج منزلى للطفح الجلدي علاج منزلى للطفح الجلدي



طريقة علاج منزلى للطفح الجلدى سواء فى الوجه أو الجسم بسرعه من مطبخك وبدون مضادات حيوية أو مراهم مضاد حيوى باهظة الثمن

فلحسن الحظ ، يمكن أن تساعد العديد من العلاجات الطبيعية والمنزلية في توفير الراحة.



قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من حكة الجلد بشكل متكرر صعوبة في النوم وقد يصابون بالاكتئاب أو القلق وتشمل الأسباب الشائعة لحكة في الجلد ولدغ الحشرات، والحساسية، و الإجهاد ، والأمراض الجلدية، مثل الأكزيما و الصدفية .



إليك أفضل طريقة علاج منزلى للطفح الجلدى و للحكة.

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مرهم مضاد حيوى للطفح الجلدىيمكنك إضافة ربع كوب من صودا الخبز إلى حمام دافئ. أو خلط صودا الخبز مع القليل من الماء لتكوين عجينة ، والتي يمكن لأي شخص وضعها مباشرة على المناطق المصابة بالحكة.علاج الطفح الجلدى فى الوجهيمكنك علاج الطفح الجلدى فى الوجه بزيت المنثول فيمكن أن يخفف زيت المنثول الألم والحكة ويمكن أن يساعد زيت المنثول الحكة في النساء الحوامل مرتين يوميًا لمدة أسبوعين. أبلغ أولئك الذين استخدموا زيت النعناع عن انخفاض كبير في شدة الحكة مقارنة بمن استخدموا المنتج الآخر.علاج الطفح الجلدى عند الاطفاليمكنك علاج الطفح الجلدي عند الاطفال بتطبيق قطعة قماش مبللة أو كيس من الثلج على المنطقة المصابة لمدة 5-10 دقائق.يساعد التبريد في تقليل الالتهاب الذي قد يساهم في الحكة.يمكنك أيضا ترطيب قطعة من الشاش بالماء الدافئ حتى تصبح رطبة ولف الشاش حول منطقة الحكة من الجلد.طريقة علاج منزلى للطفح الجلدى بخل التفاحيحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي استخدمه الناس منذ آلاف السنين كمطهر طبيعي للجروح وفقًا لمؤسسة الصدفية الوطنية (NPF) ، قد يكون خل التفاح مفيدًا بشكل خاص في تخفيف حكة فروة الرأس.يمكنك بتخفيف الخل في الماء باستخدام نسبة 1 إلى 1. ضعي المحلول على فروة الرأس واتركيه يجف قبل شطفه برفق بالماء الفاتر.يمكن أن يسبب الخل حرقان في الجروح المفتوحة. يجب على الأشخاص المصابين بالجلد المتشقق والنزيف تجنب هذا العلاج.صودا الخبز وأفضل طريقة علاج منزلى للطفح الجلدىعلى الجانب الاخر لصودا الخبز لها خصائص مضادة للفطريات ، وتشير الأبحاث إلى أنها علاج فعال لمجموعة من الأمراض الجلدية الفطرية ، والتي يمكن أن يسبب الكثير منها الحكة.فقط يمكنك إضافة ربع كوب من صودا الخبز إلى حمام دافئ أو يمكنك خلط صودا الخبز مع القليل من الماء لتكوين عجينة ، والتي يمكن لأي شخص وضعها مباشرة على المناطق المصابة بالحكة.فى النهاية يعد أفضل طريقة علاج منزلى للطفح الجلدى الاستحمام بالماء الساخن يزيل الرطوبة من الجلد ، مما يجعله أكثر عرضة للجفاف والاحمرار والحكة. يمكن أن يساعد خفض درجة حرارة الماء ولو بدرجات قليلة خاصة وانه يمكن أن تؤدي التغيرات الشديدة في درجة الحرارة والرطوبة إلى جفاف الجلد ، مما يؤدي إلى التقشر والحكة.