متى يختار الزوجان إجراء التلقيح الاصطناعي



التلقيح الاصطناعي التلقيح الاصطناعي



يعد نمط الحياة السيئة أدت إلى مشاكل الخصوبة لدى الرجال والنساء، عندما يفكر المتزوجين ان يكونوا مستعدين لأن يصبحوا آباء ، قد يواجهون بعض المشاكل في الحمل بشكل طبيعي. يمكن أن تساعد الأساليب الطبية الحديثة مثل (التلقيح الصناعي) .



"إذا نظرت إلى السيناريو الحالي ، فإن العقم هو عبء صحي عام يجب معالجته بجدية، ولكن من منظور إكلينيكي ، يمكن معالجة تحسين الخصوبة بعدة طرق. التلقيح الاصطناعي هو بالتأكيد أحد الحلول العديدة لهذه المشكلة. ومع ذلك ، يجب أن يعرف الناس أن التلقيح الاصطناعي ليس هو الخيار الوحيد المتاح.



إلى جانب اتباع أسلوب حياة صحي - تناول الطعام بشكل جيد ، والنوم في الوقت المحدد ، والحفاظ على النشاط البدني ، والحد من تناول الكحول والإقلاع عن التدخين - يمكن فعل الكثير من خلال تقديم المشورة للأزواج حول التقنيات البسيطة والتخطيط للجماع حول الإباضة.

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في هذه الحالات يجب اللجوء للتلقيح الصناعي:* وجود مشاكل في التبويض* تلف / انسداد قناة فالوب* انتباذ بطانة الرحم* التصاقات الحوض* ضعف جودة السائل المنوي* عقم غير مبرر* عقم طويل الأمديُنصح دائمًا باتخاذ قرار مستنير بشأن الإنجاب والأبوة والأمومة من خلال مناقشة الأمر مع طبيبك أثناء جلسات المشورة قبل الزواج والزواج وما قبل الحمل ، كما يقترح الطبيب.