متى يختار الزوجان إجراء التلقيح الاصطناعي

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التلقيح الاصطناعي


يعد نمط الحياة السيئة أدت إلى مشاكل الخصوبة لدى الرجال والنساء، عندما يفكر المتزوجين ان يكونوا مستعدين لأن يصبحوا آباء ، قد يواجهون بعض المشاكل في الحمل بشكل طبيعي. يمكن أن تساعد الأساليب الطبية الحديثة مثل (التلقيح الصناعي) .

"إذا نظرت إلى السيناريو الحالي ، فإن العقم هو عبء صحي عام يجب معالجته بجدية، ولكن من منظور إكلينيكي ، يمكن معالجة تحسين الخصوبة بعدة طرق. التلقيح الاصطناعي هو بالتأكيد أحد الحلول العديدة لهذه المشكلة. ومع ذلك ، يجب أن يعرف الناس أن التلقيح الاصطناعي ليس هو الخيار الوحيد المتاح.

إلى جانب اتباع أسلوب حياة صحي - تناول الطعام بشكل جيد ، والنوم في الوقت المحدد ، والحفاظ على النشاط البدني ، والحد من تناول الكحول والإقلاع عن التدخين - يمكن فعل الكثير من خلال تقديم المشورة للأزواج حول التقنيات البسيطة والتخطيط للجماع حول الإباضة.

في هذه الحالات يجب اللجوء للتلقيح الصناعي:

* وجود مشاكل في التبويض
* تلف / انسداد قناة فالوب
* انتباذ بطانة الرحم
* التصاقات الحوض
* ضعف جودة السائل المنوي
* عقم غير مبرر
* عقم طويل الأمد

يُنصح دائمًا باتخاذ قرار مستنير بشأن الإنجاب والأبوة والأمومة من خلال مناقشة الأمر مع طبيبك أثناء جلسات المشورة قبل الزواج والزواج وما قبل الحمل ، كما يقترح الطبيب.

المصدر: elbalad

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