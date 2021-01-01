يعد نمط الحياة السيئة أدت إلى مشاكل الخصوبة لدى الرجال والنساء، عندما يفكر المتزوجين ان يكونوا مستعدين لأن يصبحوا آباء ، قد يواجهون بعض المشاكل في الحمل بشكل طبيعي. يمكن أن تساعد الأساليب الطبية الحديثة مثل (التلقيح الصناعي) .
"إذا نظرت إلى السيناريو الحالي ، فإن العقم هو عبء صحي عام يجب معالجته بجدية، ولكن من منظور إكلينيكي ، يمكن معالجة تحسين الخصوبة بعدة طرق. التلقيح الاصطناعي هو بالتأكيد أحد الحلول العديدة لهذه المشكلة. ومع ذلك ، يجب أن يعرف الناس أن التلقيح الاصطناعي ليس هو الخيار الوحيد المتاح.
إلى جانب اتباع أسلوب حياة صحي - تناول الطعام بشكل جيد ، والنوم في الوقت المحدد ، والحفاظ على النشاط البدني ، والحد من تناول الكحول والإقلاع عن التدخين - يمكن فعل الكثير من خلال تقديم المشورة للأزواج حول التقنيات البسيطة والتخطيط للجماع حول الإباضة.
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التعليقات على متى يختار الزوجان إجراء التلقيح الاصطناعي
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