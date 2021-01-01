للمبتدئين في المطبخ.. أسرع طريقة لتقشير البصل دون دموع

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أسرع طريقة لتقشير البصل دون دموع


بالنسبة للعديد من الوصفات ، يلزم البصل والثوم توابل. لكن في بعض الأحيان ، يكون من الصعب تقشير كلا المكونين، هناك خدعة مفيدة لتقشير البصل .

تقشير البصل
معظمهم يقطعون أطراف البصل فقط ثم يحاولون تقشير القشر. هذا ليس دائما مناسبا في بعض الأحيان ينكسر الجلد مرة أخرى وعليك أن تجد بداية جديدة، كل ما عليك فعله هو تقطيع البصل إلى نصفين.


اقطع أطراف البصل أولًا ثم اقطع البصل إلى نصفين بالطول. بهذه الطريقة ، يسهل العثور على الطبقة الخارجية من البصل وإمساكها. علاوة على ذلك ، يتحلل أيضًا بسرعة أقل. ثم تزيله غالبًا بحركة واحدة سلسة. من السهل أيضًا إمساك الطبقة مرة أخرى عندما تنكسر.

المصدر: elbalad

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