علشان تتعالج صح.. إليك أهم أسباب الدوخة



أسباب الدوخة أسباب الدوخة



يشعر عدد كبير من الناس بالدوخة وعدم الاتزان خاصة كبار السن ومن يعانون من امراض مزمنة ، وتتطلق ايضا على الدوخة التي تخلق إحساسًا زائفًا بأنك أو البيئ المحيط بك تدور أو تتحرك.

ووفقا لما ذكره موقع "mayoclinic " تحديد الاسباب بشكل دقيق يمكنك من علاج الدوخة بشكل سريع ومضمون.

اليكم اهم اسباب الاصابة بالدوخة

مشاكل الأذن الداخلية التي تسبب الدوخة (الدوار)

يعتمد إحساسك بالتوازن على المدخلات المجمعة من مختلف أجزاء نظامك الحسي. وتشمل هذه:



العيون ، والتي تساعدك على تحديد مكان جسمك في الفضاء وكيف يتحرك

الأعصاب الحسية ، والتي ترسل رسائل إلى عقلك حول حركات الجسم ومواقفه

الأذن الداخلية ، التي تضم أجهزة استشعار تساعد في اكتشاف الجاذبية وحركة ذهابًا وإيابًا

الدوار هو شعور زائف بأن محيطك يدور أو يتحرك. مع اضطرابات الأذن الداخلية ، يتلقى دماغك إشارات من الأذن الداخلية لا تتوافق مع ما تتلقاه عيناك وأعصابك الحسية. الدوار هو ما ينتج عن عمل دماغك على حل الارتباك.



دوار الوضعة الانتيابي الحميد (BPPV). تسبب هذه الحالة إحساسًا قويًا وجيزًا ولكن زائفًا بأنك تدور أو تتحرك. تنجم هذه النوبات عن تغير سريع في حركة الرأس ، مثل عندما تنقلب في السرير أو تجلس أو تتعرض لضربة في الرأس. BPPV هو السبب الأكثر شيوعًا للدوار.

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عدوى. يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية التي تصيب العصب الدهليزي ، والتي تسمى التهاب العصب الدهليزي ، دوارًا شديدًا ومستمرًا. إذا كنت تعاني أيضًا من فقدان السمع المفاجئ ، فقد تكون مصابًا بالتهاب تيه الأذن.مرض منيير. يتضمن هذا المرض التراكم المفرط للسوائل في الأذن الداخلية. يتميز بنوبات مفاجئة من الدوار تستمر لعدة ساعات. قد تواجه أيضًا تقلبًا في ضعف السمع ورنين في الأذن والشعور بانسداد الأذن.صداع نصفي. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي من نوبات من الدوار أو أنواع أخرى من الدوخة حتى عندما لا يعانون من صداع شديد. يمكن أن تستمر نوبات الدوار هذه من دقائق إلى ساعات وقد تترافق مع الصداع بالإضافة إلى حساسية الضوء والضوضاء.مشاكل الدورة الدموية التي تسبب الدوارقد تشعر بالدوار أو الإغماء أو عدم التوازن إذا كان قلبك لا يضخ الدم الكافي إلى عقلك. تشمل الأسباب:انخفاض ضغط الدم. قد يؤدي الانخفاض الكبير في ضغط الدم الانقباضي - الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم - إلى دوار قصير أو الشعور بالإغماء. يمكن أن يحدث بعد الجلوس أو الوقوف بسرعة كبيرة. وتسمى هذه الحالة أيضًا انخفاض ضغط الدم الانتصابي.ضعف الدورة الدموية. يمكن أن تسبب حالات مثل اعتلال عضلة القلب والنوبات القلبية واضطراب نظم القلب والنوبة الإقفارية العابرة الدوخة. وقد يؤدي انخفاض حجم الدم إلى عدم كفاية تدفق الدم إلى الدماغ أو الأذن الداخلية.أسباب أخرى للدوخةالظروف العصبية. يمكن أن تؤدي بعض الاضطرابات العصبية - مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد - إلى فقدان التوازن تدريجيًا.الأدوية. يمكن أن يكون الدوخة من الآثار الجانبية لبعض الأدوية - مثل الأدوية المضادة للتشنج ومضادات الاكتئاب والمهدئات والمهدئات. على وجه الخصوص ، قد تسبب أدوية خفض ضغط الدم الإغماء إذا خفضت ضغط الدم لديك كثيرًا.اضطرابات القلق. قد تسبب بعض اضطرابات القلق الدوار أو الشعور بالدوار يشار إليه غالبًا بالدوار. وتشمل نوبات الهلع والخوف من مغادرة المنزل أو التواجد في مساحات كبيرة ومفتوحة (رهاب الخلاء).انخفاض مستويات الحديد (فقر الدم). تشمل العلامات والأعراض الأخرى التي قد تحدث مع الدوخة إذا كنت تعاني من فقر الدم ، التعب والضعف وشحوب الجلد.انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم). تحدث هذه الحالة بشكل عام عند مرضى السكري الذين يستخدمون الأنسولين. قد يصاحب الدوخة (الدوار) التعرق والقلق.التسمم بأول أكسيد الكربون. غالبًا ما توصف أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون بأنها "شبيهة بالإنفلونزا" وتشمل الصداع والدوخة والضعف واضطراب المعدة والقيء وألم الصدر والارتباك.ارتفاع درجة الحرارة والجفاف. إذا كنت نشطًا في الطقس الحار أو إذا كنت لا تشرب كمية كافية من السوائل ، فقد تشعر بالدوار من ارتفاع درجة الحرارة (ارتفاع الحرارة) أو من الجفاف. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تتناول بعض أدوية القلب.