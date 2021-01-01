طريقة عمل الكرشة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي

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طريقة عمل الكرشة


تعد الكرشة من الذ اكلات اللحوم الشعبية لذا نقدم لكم طريقة عمل الكرشة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي بوصفات متنوعة .

مقادير كرشة مطبوخة
كرشة
حمص مسلوق
عصير طماطم
بصل
فلفل حار
فلفل أخضر
رومي
زيت
بهارات
طريقة تحضير كرشة مطبوخة
* تشوح الكرشة فى الزيت مع فص المستكة على النار ثم يضاف ورق اللورا والفلفل الأسود

* يضاف البصل والفلفل الرومى والحار وعصير الطماطم

* يترك على النار لمدة حوالى ساعتين أو حتى تمام النضج ثم يضاف الحمص المسلوق وتقلب وتقدم

مقادير الكرشة بالبطاطس
كرشة مسلوقة
بطاطس مكعبات
فلفل رومي
بصل ثوم
عصير طماطم بهارات حبهان مستكة
شطة زيتملح فلفل اسود
طريقة تحضير الكرشة بالبطاطس
* ضيفي فصين مستكة وبصلة مقطعة قطع صغيرة وملح وفلفل في القليل من الزيت على النار وقلبي

* ضيفي الكرشة ثم ضعي قليل من الثوم المفروم وقلبي

* قطعي فلفل اخضر قطع صغيرة وضيفيه في الحلة وقلبيهم
* ضيفي البهارات وعصير الطماطم وشطة والملح والفلفل الاسود

* ضيفي البطاطس وقلبي واتركيهم على النار وغطي الحلة الى ان تنضج

* ضيفي قليل من الثوم المفروم وقلبي ثم ضعيه في صينية ثم ضعيها في الفرن وقدميها

المصدر: elbalad

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