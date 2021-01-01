أبرز 4 علاجات منزلية للتخلص من خراج الأسنان



للتخلص من خراج الأسنان للتخلص من خراج الأسنان



يمكن أن تنتقل البكتيريا من خلال تجويف الأسنان أو من خلال شق في السن ثم تؤثر على أسنانك حتى الجذر، ويمكن أن تسبب عدوى خراج الأسنان تورمًا والتهابًا شديدين في اللسه، ففي حالة خراج الأسنان قد تتضمن العلامات ألمًا نابضًا بالأسنان وتورمًا وحمى وحساسية وصعوبة في البلع، لذلك يمكنك تجربة بعض الحيل الطبيعية في المنزل بعد التحدث مع طبيب أسنانك.



ولهذا نقدم لك وفقا لتقرير بموقع “Onlymyhealth” علاجات منزلية مذهلة لعلاج خراج الأسنان.



1. المياه بملح

تعد المياه المالحة من أكثر العلاجات الطبيعية شيوعًا المستخدمة في علاج مشاكل العناية بالأسنان، يمكن شطف فمك بالماء المالح بسهولة في المنزل، فهو لن يشفي العدوى فقط، بل يجعل لثتك وأسنانك صحية أيضًا، اخلط نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام العادي مع نصف كوب من الماء الدافئ، ثم اشطف فمك بهذا الماء وحركه في فمك أيضًا، ثم ابصقه وكرر ذلك مرتين في اليوم، هذا العلاج المنزلي مفيد للغاية لأن الملح له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا تساعد في علاج التهابات الفم.

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2. الثوميحتوي الثوم أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات موجودة فيه والتي تفيد في مكافحة مثل هذه العدوى مثل خراج الأسنان، فيمكنه أن يقلل الألم والالتهاب ويعزز الشفاء السريع، فقط اصنع عجينة من الثوم وضعها على المناطق المتضررة والمناطق المحيطة، يمكنك مزج معجون الثوم مع مكونات مفيدة أخرى مثل العسل والقرنفل.3. البيكنج صودايمكنك علاج التهاب اللثة والنتوءات المليئة بالصديد باستخدام البيكنج صودا، حيث سيعادل الأحماض الموجودة في اللثة والتي قد تهيج أنسجة اللثة، بما في ذلك تنظيف الأسنان وعلاج عدد من التهابات الفم، هناك معاجين أسنان متوفرة في السوق تحتوي على البيكنج صودا، وطريقة أخرى لاستخدامه هي عن طريق صنع محلول ووضعه على منطقة الألم مرتين على الأقل في اليوم، قم بغسل المحلول في فمك لدقائق وكرر ذلك حتى تحصل على نتائج أفضل.4. بقطنة مبللةيعد الضغط البارد أيضًا طريقة طبيعية مفيدة لتخفيف الأسنان الملتهبة، ما عليك سوى غمس قطعة قطن ناعمة في الماء البارد وعصرها لإزالة الماء الزائد، ثم ضعه على المنطقة المصابة لتقليل الأعراض مثل الالتهاب والألم، قم بضغطه برفق وكرر هذا ثلاث مرات على الأقل في اليوم وانتظر النتائج المرجوة، فبشكل أساسي سيوفر الماء البارد ضغطًا باردًا على المنطقة المصابة وسيقلل من الألم والتورم، ويمكنك أيضًا القيام بذلك بوضع مكعبات الثلج في منشفة جافة واستخدمها.