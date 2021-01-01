بـ 4 طرق مبتكرة.. كيفية إزالة الحبر من الملابس الجينز



إزالة الحبر من الملابس الجينز إزالة الحبر من الملابس الجينز

إن كنتم تبحثون عن كيفية إزالة الحبر من الملابس الجينز، فهناك العديد من المكونات المتوفرة في المنزل، ولكن يجب في البداية وضع منشفة بيضاء نظيفة داخل البنطلون بحيث تكون أسفل البقعة.



سوف يضمن لك استخدام منشفة بيضاء أثناء إزالة البقع عدم وصول ألوان إضافية إلى القماش، وسوف تعمل المنشفة التي تم وضعها داخل البنطلون على منع انتشار الحبر على مناطق أخرى من البنطلون، وفيما يلي سوف ننقل لكم 3 طرق لـ كيفية إزالة الحبر من الملابس الجينز.



1- استخدام الكحول في إزالة الحبر من الملابس الجينز :

- اسكبي كمية صغيرة من كحول التنظيف (الأيزوبروبانول) المركز بنسبة 90٪ أو من مثبت الشعر مباشرة على البقعة. يمكن استخدام الكحول مع قطعة قطن صغيرة في إزالة البقع الصغيرة.

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- احرصي على سكب الكحول ببطء على المكان الموجود به البقعة فقط.- امسحي البقعة باستخدام قطعة قماش ماصّة للحبر أو قطعة قطن في كل مرة تقومين بمسح البقعة، استخدمي قطعة قطن نظيفة أو جزءًا نظيفًا من قطعة القماش بينما تحاول إزالة البقعة من الجينز باستخدام الكحول أو مثبت الشعر.- اشطفي البنطلون بالماء البارد للتخلص من الكحول بعد اختفاء الحبر من القماش، وتأكدي من استخدامك للماء البارد، حيث يمكن استخدام الماء الساخن أن يثبّت بقايا الحبر ويجعل عملية ازالة البقع أصعب.- اغسلي البنطلون بالماء البارد في غسالة الملابس. تأكَّدي من أنه قد تم زوال الحبر قبل البدء في التجفيف، حيث إن الحرارة الناتجة من المجفف تعمل على تثبيت البقع وتجعل من الصعب إزالتها. إذا كان هناك أي أثر للبقعة، كرّر المسح بالكحول وأعِد غسل البنطلون مرة أخرى.2- استخدام مزيل البقع في إزالة الحبر من الملابس الجينز :اختبري مزيل البقع في مكان غير ظاهر مثل داخل محيط الخصر وذلك حتى تتأكد من أن البنطلون لن يفقد لونه، من الأفضل أن تقوم بإجراء الاختبار قبل استخدام أي منتج من منتجات إزالة البقع من الأقمشة، للتأكد من عدم تبييض أو بهتان لون القماش نتيجة لاستخدام مزيل البقع.وتعتبر منطقة الحزام الداخلية أو طية ساق البنطلون من الأماكن المناسبة لعمل الاختبار، حيث إنها مناطق غير مرئية بالنسبة للآخرين؛ حيث ان استخدم أحد المزيلات التجارية لإزالة البقعة يعتمد على نوع الحبر الذي تريد إزالته من البنطلون، ويمكن أن تختلف درجة التأثير على البقعة باختلاف نوع المزيل. سوف تجد واحدًا من بين المزيلات المختلفة الآتية يساعدك على التخلص من بقعة الحبر الموجودة على- افركي البقعة باستخدام مزيل البقع الصعبة.- رشي مزيل البقع الموضعي على البقعة قبل مرحلة الغسيل.- استخدم منظفات تبييض بقوة الأكسجين.3- استخدام الخل في إزالة الحبر من الملابس الجينز :وفي هذه الحالة يجب ان تصنعي محلولًا يحتوي على مقدارين متساويين من الخل والماء. احرصي على أن يكون الماء المستخدم باردًا وليس ساخنًا، حيث تعمل الحرارة على تثبيت البقع أكثر وتجعل من الصعب إزالتها.واتركي البقعة في محلول الخل لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتشبع بالخل تمامًا. ضع الجزء الذي توجد به البقعة في محلول الخل مع تركه حتى يقوم بامتصاص الماء والخل. من المحتمل أن يؤثر هذا الخليط على المناطق الأخرى من الجينز بشكل سلبي، لذا قد تحتاجي إلى وضع منشفة أسفل الجزء الموجود به البقعة والخليط بحيث تكون عازلًا بينها وبين باقي قماش الجينز.4- استخدام معجون صودا الخبز في إزالة بقع الحبر من الملابس الجينز :اصنعي معجونًا من صودا الخبز والماء. اخلط ثلاثة مقادير من صودا الخبز مع مقدار واحد من الماء حتى يصبح المعجون سميكًا، ثم افركي المعجون على البقعة مستخدمًا في ذلك فرشاة أسنان قديمة. ضعي المعجون برفق على البقعة مع فركه بحركة دائرية. اتركي معجون صودا الخبز على البقعة لفترة كافية حتى يتفاعل معها.افركي البقعة بلطف باستخدام فرشاة أسنان حتى تقوم صودا الخبز بدورها في إزالة بقعة الحبر من القماش. اشطف فرشاة الأسنان في محلول الخل بينما تقوم بتنظيف الجينز، قثم اشطف الجينز بالماء البارد ثم انظر لتتأكد من زوال البقعة. إذا كان هناك أثر للبقعة، فحاولي إعادة معالجة البقعة باستخدام مزيل البقع التجاري ثم اغسل الجينز في غسالة الملابس.