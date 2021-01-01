بالنسبة للتطورات الجديدة في مجال علاج للانزلاق الغضروفي والتدخلات الطبية والاختبارات المستخدمة للوقاية من هذه الحالة الصحية وعلاجها وإدارتها، فلا يمكن للطبيب وصف افضل مرهم للانزلاق الغضروفي، إلا أن الأمر يحتاج إلى بعض العلاجات الفموية أو الحقن، وذلك إلى جانب تناوُل مُسكِّنات الألم التي يوصي بها الطبيب.
ويمكن علاج الانزلاق الغضروفي عن طريق جلسات العلاج الطبيعي، وذلك عبر تسليط الحرارة والبرودة لتخفيف الألم والالتهابات. بعد بضعة أيام، يمكنك التبديل إلى حرارة لطيفة لتوفير التخفيف والراحة.
وبخلاف استخدام افضل مرهم للانزلاق الغضروفي فعليك تجنَّبِ الراحة في الفراش لفترات طويلة؛ حيث يؤدِّي البقاء في الفراش إلى تيبُّس المفاصل وضَعْف العضلات؛ مما قد يعقِّد التعافي.
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التعليقات على قصيرة الأمد.. أفضل مرهم للانزلاق الغضروفي
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