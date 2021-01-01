أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات لعودة نشاط جبل إتنا البركاني في جزيرة صقلية الإيطالية، وأظهرت سيلا من الحمم البركانية الهائلة التي قذفها البركان.
وانتشرت سحب من الدخان والرماد في جبل إتنا الذي يعد أحد أنشط البراكين في العالم والمحاط بالتجمعات السكانية، فيما ذكرت السلطات الإيطالية إن نشاطه لا يشكل أي خطر على القرى المحيطة بالمكان في الوقت الحالي.
وبعد الانفجارات المتتالية، تدفقت الحمم على جانبي البركان نحو الجنوب الغربي، في مشهد وصفه مراقبون بـ"الرهيب".
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التعليقات على بركان إتنا يقذف الحمم في صقلية.. فيديو
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