فيديو مرعب.. نجاة طفل من الموت المحقق على طريق سريع .. شاهد



نجاة طفل من الموت المحقق على طريق سريع نجاة طفل من الموت المحقق على طريق سريع

نشر موقع Live Leak مقطع فيديو مرعبا تم رصده على أحد الطرق السريعة في الصين ، حيث كادت سيارة تصطدم بطفل كان يركض على الطريق السريع.



وظهر في الفيديو المنشور في مدينة ميتشو بماقطعة قوانجدونج طفل يركض فجاة لعبور الطريق ، وظهرت السيارة وهي تسير بالمنطقة ، ولكن انحرفت السيارة على الفور لتفادي الطفل ، مما تسبب في فقدان السيطرة على السيارة ، وتحطم جانبها على الطريق ، ولكن لحسن الحظ لم يصاب الطفل بأذى ، والقضية قيد مزيد من التحقيق.



ونصح خبراء السيارات السائقين بضرورة الإلتزام بالقواعد المرورية أثناء القيادة ، وهي على النحو التالي :

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1- ضرورة ترك مسافة أمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان2- يجب أن تتفادى استخدام الضغط على الفرامل بشدة .3- ضرورة استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب من أجل تأمين المسار .4- عدم الانشغال بغير الطريق ، لعدم فقدان التركيز .5- ضرورة ترك مسافة أمان بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من 40 -50 متر.6- عدم استخدام التليفون لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.7- منع السير في الطريق تحت تأثير المخدر.8- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.9- ضرورة التأكد من الفرامل وصلاحيتها وأنها تعمل بكفاءة .https://www.liveleak.com/view?t=aWKcl_1614259262