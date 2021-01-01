نشر موقع Live Leak مقطع فيديو مرعبا تم رصده على أحد الطرق السريعة في الصين ، حيث كادت سيارة تصطدم بطفل كان يركض على الطريق السريع.
وظهر في الفيديو المنشور في مدينة ميتشو بماقطعة قوانجدونج طفل يركض فجاة لعبور الطريق ، وظهرت السيارة وهي تسير بالمنطقة ، ولكن انحرفت السيارة على الفور لتفادي الطفل ، مما تسبب في فقدان السيطرة على السيارة ، وتحطم جانبها على الطريق ، ولكن لحسن الحظ لم يصاب الطفل بأذى ، والقضية قيد مزيد من التحقيق.
ونصح خبراء السيارات السائقين بضرورة الإلتزام بالقواعد المرورية أثناء القيادة ، وهي على النحو التالي :
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التعليقات على فيديو مرعب.. نجاة طفل من الموت المحقق على طريق سريع .. شاهد
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