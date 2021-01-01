تحذير من مادة مسرطنة تستخدم في الفينو ونوع جبن.. تفاصيل



الفينو الفينو

وجه الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، تحذيرا شديد اللهجة من تناول الوجبات السريعة، موضحًا أن الأكل في الشارع يتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي والقولون العصبي والانتفاخ والإمساك المزمن والإسهال المزمن، مؤكدا أن ذلك يتسبب في إصابة الشخص بجرثومة المعدة، التي تأكل جدار المعدة لوقت طويل.



وأضاف مروان سالم ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري تقديم الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، أنه يحذر من الجبن من أصل الدهن النباتي، لأنه عبارة عن زيت النخيل، وهو من الزيوت البشعة التى يتم استخدامها رخيصة الثمن وتسبب مشكلات صحية كبيرة، قائلا: "بيلعب في جدار الخلية الحية الخاص بالإنسان وقد تتسبب في نمو خلايا سرطانية، أما الجبنة القريش فهي صحية أكثر من أي نوع آخر من الجبن".



وتابع: "يجب التوقف عن تناول أي جبن من أصل دهن نباتي، ولا مشكلة من تناول الجبن الرومي، لكن يجب شراؤها من مكان موثوق منه، لأنها إذا كانت قديمة مثل سنة أو سنتين على سبيل المثال، فقد تشهد نمو فطريات تصيب الكبد وتسبب مشكلات صحية كبيرة له".

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أما بالنسبة لمادة برومات البوتاسيوم، قال إنها تضاف إلى الدقيق لزيادة لونه الأبيض، وتستخدم في الخبز الفينو والكرواسون ومختلف المخبوزات، قائلا: "بتفرق في الطعم والشكل، وتعطى لون أبيض، وهي مادة مسرطنة وجرى وقف استخدامها من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية منذ ثمانينات القرن الماضي، كما أوقفت نيجريا استخدامها في عام 2000".ولفت إلى أن هذه الأشياء تستخدم فى المخابز غير المراقبة، ولكن المخابز الحكومية تمنع استخدامها.