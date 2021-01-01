تحذير من مادة مسرطنة تستخدم في الفينو ونوع جبن.. تفاصيل

وجه الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، تحذيرا شديد اللهجة من تناول الوجبات السريعة، موضحًا أن الأكل في الشارع يتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي والقولون العصبي والانتفاخ والإمساك المزمن والإسهال المزمن، مؤكدا أن ذلك يتسبب في إصابة الشخص بجرثومة المعدة، التي تأكل جدار المعدة لوقت طويل.
وأضاف مروان سالم ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري تقديم الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، أنه يحذر من الجبن من أصل الدهن النباتي، لأنه عبارة عن زيت النخيل، وهو من الزيوت البشعة التى يتم استخدامها رخيصة الثمن وتسبب مشكلات صحية كبيرة، قائلا: "بيلعب في جدار الخلية الحية الخاص بالإنسان وقد تتسبب في نمو خلايا سرطانية، أما الجبنة القريش فهي صحية أكثر من أي نوع آخر من الجبن".
وتابع: "يجب التوقف عن تناول أي جبن من أصل دهن نباتي، ولا مشكلة من تناول الجبن الرومي، لكن يجب شراؤها من مكان موثوق منه، لأنها إذا كانت قديمة مثل سنة أو سنتين على سبيل المثال، فقد تشهد نمو فطريات تصيب الكبد وتسبب مشكلات صحية كبيرة له".
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