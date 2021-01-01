العراق.. لقاح كورونا للسياسيين دون الشعب وسط دعوات للتحقيق بعد ارتفاع الإصابات



العراق.. لقاح كورونا للسياسيين دون الشعب العراق.. لقاح كورونا للسياسيين دون الشعب

دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الجمعة، إلى فتح تحقيق بشأن ما أثارته وسائل إعلام بشأن حملة تطعيم الطبقة السياسية من فيروس كورونا.



وبحسب قناة السومرية قال عضو المفوضة، علي البياتي، عبر تغريدة على منصة تويتر، "ندعو الادعاء العام وحسب قانونه وصلاحياته، بفتح تحقيق حول ما أثير في الإعلام من أن هنالك وجبات من ‎لقاح كوفيد ١٩، دخلت العراق للطبقة السياسية حصرا، وأسباب تأخر حملة التطعيم في العراق على الرغم من ان كل دول المنطقة بدأت ذلك منذ أشهر".



وكان مصدر حكومي عراقي، اليوم السبت، بأن العشرات من السياسيين العراقيين، أخذوا لقاحا ضد فيروس كورونا قبل أن يصل العراق بشكل رسمي وفق موقع روسيا اليوم.

قد يعجبك أيضا...

وقال المصدر إن آلاف الجرعات من لقاح كورونا وصلت إلى بعض السياسيين والمسؤولين الحكوميين في العراق هدية من دولة عربية، وتمكن العشرات منهم من أخذ اللقاح، لافتا أن الجرعات التي وصلت تقدر بـ10 آلاف جرعة، شملت سياسيين وقادة عسكريين، ومسؤولين تنفيذيين، وشخصيات بارزة، بالإضافة إلى عائلاتهم".ومن المقرر أن يصل اللقاح بشكل رسمي إلى العراق خلال الأيام المقبلة بعدما كان من المقرر أن يصل بداية الشهر الحالي.وشهدت الأيام الأخيرة عودة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد أسابيع على ارتفاعها، مما اضطر السلطات العراقية إلى إعادة العمل بحظر التجوال الجزئي.