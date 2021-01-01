دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الجمعة، إلى فتح تحقيق بشأن ما أثارته وسائل إعلام بشأن حملة تطعيم الطبقة السياسية من فيروس كورونا.
وبحسب قناة السومرية قال عضو المفوضة، علي البياتي، عبر تغريدة على منصة تويتر، "ندعو الادعاء العام وحسب قانونه وصلاحياته، بفتح تحقيق حول ما أثير في الإعلام من أن هنالك وجبات من لقاح كوفيد ١٩، دخلت العراق للطبقة السياسية حصرا، وأسباب تأخر حملة التطعيم في العراق على الرغم من ان كل دول المنطقة بدأت ذلك منذ أشهر".
وكان مصدر حكومي عراقي، اليوم السبت، بأن العشرات من السياسيين العراقيين، أخذوا لقاحا ضد فيروس كورونا قبل أن يصل العراق بشكل رسمي وفق موقع روسيا اليوم.
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التعليقات على العراق.. لقاح كورونا للسياسيين دون الشعب وسط دعوات للتحقيق بعد ارتفاع الإصابات
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