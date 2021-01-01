أعلن الأمير هاري، دوق ساسكس، أنه ترك العائلة الملكية البريطانية، لأنها كانت تدمر صحته العقلية.
وقال الأمير هاري الذي تخلى برفقة زوجته، عن مهامه داخل العائلة الملكية في بريطانيا، في مقابلة تلفزيونية، إن حياته ستكون دائمًا متعلقة بالخدمة العامة، موضحًا أن خروجه من العائلة الملكية لا يعني انسحابه من الخدمة العامة، وفقًا لصحيفة "تيلجراف" البريطانية.
وأضاف: "لم ابتعد إطلاقًا بل قررت التراجع بدل التنحي. كنت في بيئة صعبة جدًا والكثير من الناس رأوا ذلك".
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التعليقات على الأمير هاري: غادرت العائلة الملكية لأنها كانت تدمر صحتي العقلية
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