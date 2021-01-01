الأمير هاري: غادرت العائلة الملكية لأنها كانت تدمر صحتي العقلية

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صورة الخبر: الأمير هاري
الأمير هاري

أعلن الأمير هاري، دوق ساسكس، أنه ترك العائلة الملكية البريطانية، لأنها كانت تدمر صحته العقلية.

وقال الأمير هاري الذي تخلى برفقة زوجته، عن مهامه داخل العائلة الملكية في بريطانيا، في مقابلة تلفزيونية، إن حياته ستكون دائمًا متعلقة بالخدمة العامة، موضحًا أن خروجه من العائلة الملكية لا يعني انسحابه من الخدمة العامة، وفقًا لصحيفة "تيلجراف" البريطانية.

وأضاف: "لم ابتعد إطلاقًا بل قررت التراجع بدل التنحي. كنت في بيئة صعبة جدًا والكثير من الناس رأوا ذلك".

وتابع: "نعلم جميعا كيف يمكن أن تكون الصحافة البريطانية. كانت تدمر صحتي العقلية، لذا فعلت ما يفعله أي زوج وما سيفعله أي أب، كنت بحاجة إلى إخراج عائلتي من هذه البيئة".

ودافع الأمير هاري عن مسلسل "التاج" الذي تعرضه شركة "نتفيلكس" ويتناول حياة الملكة إليزابيث منذ اعتلائها عرش المملكة المتحدة، مضيفًا: "المسلسل يعطي فكرة تقريبية عن نمط الحياة، والضغوط التي نواجهها مثل وضع الواجب والخدمة فوق الأسرة وكل شيء آخر، وما الذي يمكن أن ينتج عن ذلك".

وكان هاري وميركل تخليا عن واجباتهما الملكية في يناير العام الماضي، وانتقلا برفقة ابنهما الأول آرتشي إلى جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

المصدر: تيلجراف

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