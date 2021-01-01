اعتقال إسرائيلي تجسس لصالح حماس وجمع معلومات عن القبة الحديدية

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اعتقال إسرائيلي تجسس لصالح حماس

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الجمعة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" سمح بنشر معلومات عن اعتقال مواطن عربي من إسرائيل، بزعم التجسس لصالح حركة حماس.

واعتقل الشاباك مؤخرا مواطنا عربيا من جنوبي إسرائيل، 43 عاما، بزعم أنه يعمل كجاسوس لصالح حركة حماس بقطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن المعتقل هو المواطن البدوي محمد أبو عاذرة، الذي شغلته حماس كجاسوس لجمع المعلومات عن القبة الحديدية في إسرائيل.

وأضافت، أن أبو عاذرة تم اعتقاله بتاريخ الثالث من فبراير الجاري، وتبين من التحقيق أنه تم تجنيده قبل سنة ونصف للعمل لصالح حركة حماس.

وأشارت الى أن أبو عاذرة كان على تواصل سري مع عناصر حركة حماس، ونقل لهم معلومات عن أماكن تواجد بطاريات القبة الحديدية بالجنوب.

المصدر: صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية

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