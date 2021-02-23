

1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى الغربية خلال 6 سنوات 1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى الغربية خلال 6 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن عدد المشتركين بقطاع غرب الغربية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والذى يضم القطاع هندسات كل من "طنطا اول، طنطا ثان، مركز طنطا، كفر الزيات، بسيون، قطور" ، يبلغ نحو 980 ألف مشترك في يونيه 2020 بزيادة قدرها "126" ألف مشترك عما كان عليه فى 2014، منهم 216 ألف مشترك مسبوق الدفع.



وأضاف شاكر فى -بيان-، أنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط "خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات - مشروعات للغير" ، ليبلغ تكلفة ما تم تطويره وتنفيذه بالشبكة الكهربية خلال الفترة من 2014 حتى 2020 نحو 1,4 مليار جنيه.



وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة والممولة بقرض من الدولة لتطوير الشـبكات خـلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة وقدرها "550" مليون جنيه ، كما تم تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة خلال الفترة من 2014 حتى 2020 بقيمة تبلغ حوالى "350" مليون جنيه.

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وذكر أنه تم تنفيذ خطة لإحلال الهوائيات الجهد المتوسط بكابلات أرضية خـلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيه 2020م بعدد "73" عملية بإجمالي اطوال كابلات "90 كم" بقيمة تبلغ نحو 100 مليون جنيه.وقامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري... الخ ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، بقيمة بلغت نحو 400 مليون جنيه.وارتفعت مكونات الشبكة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو ، حيث تم زيادة موزعات الجهد المتوسط من "27" موزع عام 2014 الي "55" موزع عام 2020 ، وفي مجال الخطوط الهوائية جهد متوسط 1200 كم عام 2014 الى 1900 كم 2020 ، وفي مجال خطوط كابلات الجهد المتوسط 1000 كم عام 2014 الى 1900 كم عام 2020 ، وفي مجال الخطوط الهوائية جهد منخفض 3160 كم عام 2014 الى 3400 كم عام 2020.ونوه إلى أنه تم زيادة خطوط كابلات الجهد المنخفض من 195 كم عام 2014 الى 250 كم عام 2020 ، وفي مجال محولات التوزيع بلغ عدد المحولات بالقطاع 3360 محول عام 2014 الى 4100 محول 2020 ، كما بلغ سعة المحولات من "660" م.ف.أ عام 2014 الى قدرة "1550" م. ف.أ عام 2020 ، موضحا أن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين.وحول التطوير في مجال خدمة العملاء ، تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة ، كما تم الانتهاء من تطوير لعدد "6" من أجمالي عدد "6" فرع ، وتم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار.وأكد الدكتور محمد شاكر ، على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق ، وشدد أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى ، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وياتى ذلك إستمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم بها الوزير ، لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.