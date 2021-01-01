

الفواكه والخضروات والبروتين لصحتك أثناء الحمل الفواكه والخضروات والبروتين لصحتك أثناء الحمل

تعد التغذية السليمة من أكثر مايهم المرأة الحامل ليكون مولودها معافى وبصحة جيدة، ولتنعم الأم أيضاً بصحة جيدة وتكون قادرة على تحمل آلام الحمل و الولادة الشاقة.



واحرصِ على التنويع في طعامك خلال فترة الحمل لضمان الحصول على كل العناصر الغذائية اللازمة لجسمك، ويتضمن نظامك الغذائي على الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم و البروتين.



وتناولِ الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية كالحبوب الكاملة، والحبوب الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، واحرصِ على أن يشتمل نظامك الغذائي على الفيتامينات والمعادن اللازمة لك ويجب أخذ بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية أيضًا.

قد يعجبك أيضا...

واحرصِ على تناول منتجات الألبان والأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم يومياً، وتناولِ على الأقل ٣ أنواع من الأطعمة التي تحتوي على الحديد.واحرصِ على تناول نوع طعام على الأقل يومياً يحتوي على فيتامين سي كالبرتقال والفراولة و الطماطم والبابايا، والبروكلي، والفاصوليا الخضراء، والليمون، واختارِ وجبة يومياً تشتمل على الأغذية التي تحتوي على حامض الفوليك كالخضروات ذات الأوراق الداكنة، والبقوليات وتناولِ الأغذية التي تحتوي على فيتامين الف يومياً مثل البطاطا الحلوة و الجزر و السبانخ و الكوسة و المشمش و الشمام و القرع.وقد تعانين أثناء الحمل من الإسهال، أو الإمساك، أو حرقان المعدة، وقد تشعرين بعدم الرغبة في الأكل، ولعلاج غثيان الصباح تناولِ بعض المقرمشات أو البسكويت المملح، أو الحبوب الغذائية قبل النهوض من الفراش.واحرصِ على تناول وجبات صغيرة ومتتالية في أثناء اليوم وابتعدِ عن تناول الأكلات الدسمة والمقلية لضمان التغذية السليمة اثناء الحمل لكِ و لطفلك.وإذا كنت تعانين من الإمساك أثناء الحمل تناولِ الخضراوات والفاكهة يومياً واحرصى على شرب ما لا يقل عن ٨ أكواب من المياه يومياً ،واذا شعرت ببعض أعراض الإسهال.تناولِ الكثير من الأغذية التي تحتوي على ألياف البكتين والتي تمتص المياه الزائدة في الجسم كالموز والتفاح، ودقيق الشوفان، والدقيق الأبيض، وخبز القمح المكرر، أما بالنسبة لشعور المرأة الحامل الدائم بحرقة المعدة فيمكن تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم و تناول كوب من الحليب قبل الأكل و الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين والبهارات الحارة.