والدان يحذران من أعراض ظهرت على طفلتهما قبيل وفاتها بكورونا

اسستعرض والدان معاناتهما بوفاة طفلتهما بعد إصابتها بكورونا، كاشفين عن الأعراض التي ظهرت عليها قبيل وفاتها في محاولة لتحذير الآباء من الأعراض المحتملة لكورونا التي قد تصيب الأطفال.
وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، في تقرير مصور لها، قال الوالد، ويدعى ديفيد مورش، الذي توفيت ابنته البالغة من العمر 6 سنوات، إنه أصيب بكورونا في يونيو، وإن زوجته أصيبت لاحقا خلال اعتنائها به في أواسط يوليو، وبعد أن أنهت فترة العزل في نهاية الشهر المذكور لم يكن لديهما أي فكرة عن وضع ابنتهما جيجي، التي أصيبت بكورونا.
وأشار ديفيد إلى أنه في هذا اليوم تقيأت ابنته مرتين، وظهر على كتفها طفح جلدي، واتضح لهما لاحقا أن تلك علامات على إصابة الأطفال بكوفيد 19، الأمر الذي يختلف بشكل كبير عن علامات إصابة الكبار به.
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