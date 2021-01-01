ليدي غاغا تعرض نصف مليون دولار مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها

عرضت المغنية الأميركية الشهيرة، ليدي غاغا، مبلغ 500 ألف دولار، كمكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة "البلدغ الفرنسي"، بعد أن سرقهما شخص وأطلق النار على رجل كان ينزههما مساء الأربعاء في هوليوود، بحسب ما أعلن ممثلان عن المغنية الحائزة على جائزتي الأوسكار وغرامي.
وقال الممثلان إن نجمة البوب "تعرض نصف مليون دولار لأي شخص لديه كلبيها، دون طرح أي أسئلة. ويمكن لأي شخص لديه الكلاب استخدام هذا البريد الإلكتروني KojiandGustav@gmail.com لاستلام المكافأة". والكلبان اسماهما "كوجي وغوستاف".
وبحسب شرطة لوس أنجلوس، فإن الضحية كان يسير مع الكلبين عندما أطلق عليه رجل مجهول النار حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي في شارع "نورث سييرا بونيتا"، وأفادت الشرطة بأن الرجل الذي كان ينزه الكلبين نقل إلى المستشفى، لكن حالته الصحية لم تكن معروفة.
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