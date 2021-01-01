لحم ودجاج .. بـ 3 طرق مختلفة طريقة عمل البيكاتا



طريقة عمل البيكاتا طريقة عمل البيكاتا



إذا كنت من عشاق تناول البيكاتا يمكنك تجهيزها بخطوات سهل وبسيطة ومذاق مميز فى الوقت نفسه إليك طرق عملها بـ 3 طرق مختلفة اختارى منها الطريقة التى تناسبك لعمل البيكاتا بالمشروم



وصفة البيكاتا بالمشروم



مقادير طريقة عمل وصفة البيكاتا بالمشروم :

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- نصف كيلو من اللحم المقطع شرائح ستيك رفيعه.- ربع كيلو من المشروم الطازج.- كيس ديميجلاس صوص جاهز للتحضير.- ملح-فلفل اسود.- ملعقه زيت زيتون.- نصف لتر من الماء لتحضير الصوص.طريقة عمل وصفة البيكاتا1- على الجريل توضع ملعقة الزيت وتشوى قطع اللحم بعد تتبيلها بالملح والفلفل الأسود.2- في وعاء يحضر الصوص وفقا لطريقه التحضير المدونة على العبوه ويقطع المشروم، ويضاف اليه مباشرة او يمكن شويه على الجريل لدقيقتين ثم وضعه في الصوص.3- توجد طريقتين للتقديم فيمكن وضع اللحم في الصوص، وخلطهم معا على النار لمده 5 دقائق او يمكن وضع قطع اللحم في طبق التقديم مباشرة، ووضع الصوص عليها في طبق التقديم.البيكاتا بالمشروم للشيف إلهام فتحىمقادير بيكاتا اللحم بالمشروم :6 قطع إسكالوب لحم بتلوربع كوب مشروم مقطع3 فصوص ثوم مبشوركوب دقيق3 ملعقة كبيرة زبد2 ملعقة كبيرة زيت زيتون2 عصير ليمونربع كوب بقدونس مفرومملح وفلفل أسود3 ملعقة كبيرة دقيقنصف كوب مرقة دجاج3 ملعقة كبيرة زب- نصف كوب بصل- كوب زبدة- 2 كوب مرق اللحمطريقة عمل بيكاتا اللحم بالمشروم :-رشي الملح والفلفل على قطع الإسكالوب، قبل وضعه في المقلاة مع الزيت الساخن.-اضيفى الثوم والمشروم على قطع الاسكالوب وحمريها من 2 إلى 3 دقائق اخلطي الدقيق مع المرق في وعاء على النار حتى يذوب -أضيفي المشروم والبصل الأخضر والزبدة وحركي المزيج حتى يتكاثف الصوص ويصبح لونه ذهبي أضيفي للبيكاتابيكاتا الدجاجالمقادير لتحضير بيكاتا الدجاج للشيف إلهام فتحى ..1 كوب دقيق4 فصوص من الثوم المفرومملح وفلفل أسود مطحون5 ملاعق كبيرة من الزبدة1 كوب الخل الأبيض8 صدور دجاج مخلية2 كوب من مرق الدجاج8 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج10 ملاعق طعام من زيت الزيتون2 كوب من مرق الدجاج4 ملاعق طعام من البقدونس المفروم5 ملاعق كبيرة من عصير الليمونطريقة التحضير:-فى وعاء تبلي الدجاج وأضيفى ملعقة كبيرة من الدقيق.-فى وعاء سخنى الزيت واطهى صدور الدجاج على كل جانب حتى يتغير لونها.-ضعي صدور الدجاج في طبق جانبي وشوحي الثوم لمدة دقيقة تقريبًا وامزجي المرق مع عصير الليمون والدقيق وضيفي الخليط إلى المقلاة حتى تصبح صلصة بيضاء.-اتركي الصلصة البيضاء ثم يضاف الخل والبقدونس وأضيفي الزبدة وتقلب حتى تصبح الصلصة لامعة وسميكة ثم ضعي صدور الدجاج مرة أخرى في المقلاة، وضيفي الملح والفلفل حتى تمام النضج وتقدم ساخنة.